Блокираш късмета си: 5 неща в коридора, които трябва да изхвърлиш веднага

Развлечения

Антрето е първото нещо, което виждаш, когато се прибереш, и първото впечатление за гостите, но често става най-претрупаното място вкъщи. Според учението фъншуй входът е ключов, защото през него навлиза енергията, а определени предмети или разположение могат да създадат застой.

Започнете с огледалото. Макар да е супер удобно за последна проверка на визията преди излизане, то не трябва да е точно срещу вратата. Смята се, че така може да отрази положителната енергия и да я върне навън. Решението е просто – преместете го на странична стена.

Сухите цветя също не са добра идея. Макар да са нищотни за поддръжка, те се свързват с приключил жизнен цикъл и застой. Народните поверия дори казват, че такава декорация до входа символично държи човека в миналото и пречи на промяната. Заложете на непретенциозно живо растение; при оскъдна светлина потърсете вид, който понася добре такива условия.

Следващата стъпка е борбата с безпорядъка. Купчината обувки и препълнената закачалка не само правят пространството да изглежда тясно, но според фъншуй затрудняват движението на енергията. Приберете обувките в затворен шкаф, а палтата, които не носите в момента, преместете на друго място. Оставете край вратата само онова, което се ползва всеки ден.

Не забравяйте и счупените неща. Пукната ваза, счупена рамка или неработеща лампа символизират незавършеност и застой. Особеното внимание тук е към спрелите часовници – те напомнят за време, което е спряло. Ако нещо може да се поправи, направете го сега (например сменете батерията), а ако е за боклук – махнете го от антрето.

Накрая погледнете стените. Мрачни картини, изображения на самота, разрушения или агресивни сюжети не са най-доброто посрещане и създават напрежение. Източните традиции препоръчват спокойни и приятни образи като светли пейзажи, цветя или природни мотиви. Най-важното е декорацията да ви харесва и да не ви предизвиква лоши асоциации.

Кога за последно сте празели обувките в шкафа или сте сменили батерията на часовника в коридора?