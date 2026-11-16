Николета Лозанова пак се отдаде на любимото – разкрасителни процедури

Развлечения

Николета Лозанова отново е инвестирала в красотата си. Този път тя заложи на хибриден колагеностимулиращ филър, който обещава моментален обем и стимулиране на естествения колаген в кожата.

Да си признаем, Николета отдавна не крие, че е фен на естетичната медицина и не пести нито време, нито средства за подмладяване. В „арсенала“ ѝ вече присъстват ботокс, хиалуронови филъри за скули и устни, както и различни колагенови терапии. Плеймейтката е минавала и през смяна на силикони в бюста и процедура за „бразилско дупе“ в Турция.

Дали този нов филър ще се забележи веднага или ще бъде „естетично“ незабележим?