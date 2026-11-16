Джейсън Майлс се връща в София с трибют към легендата Майлс Дейвис

Развлечения

Днес, на 16 ноември, в Зала 3 на НДК се провежда концертът "100 Miles for Miles Davis". Това е специален музикален трибют, създаден от Джейсън Майлс в чест на легендарния тромпетист и композитор Майлс Дейвис. Двамата ги свързват дългогодишно приятелство и творческо сътрудничество.

Майлс Дейвис е американски тромпетист, ръководител на формации и композитор, една от най-влиятелните и акламирани фигури в историята на джаза и музиката на ХХ век. Неговите експерименти и стилови посоки през петте десетилетия на кариерата му го поставят в авангарда на джазовото развитие.

Пътят от Ню Йорк до „Грами“

Джейсън Майлс е носител на „Грами“, продуцент, композитор, аранжор и клавирист. В кариерата си е работил с големи имена като Лутър Вандрос, Гроувър Уошингтън-младши и Дейвид Санборн. Неговият почерк със синтезатора е запечатан в три знакови албума на самия Майлс Дейвис: Tutu, Music from Siesta и Amandla.

Всичко започва в Ню Йорк, където Майлс израства сред разнообразие от музикални стилове. Първоначално свири в група и се увлекава от рок музиката, но по-късно открива джаза. Той винаги е търсил мелодии, които носят определено усещане, без да се ограничава в един конкретен жанр. Важен момент от младостта му е времето, когато живее близо до Columbia Record Club. Благодарение на приятелка, която работи там, той получава достъп до служителски разпродажби, където нови албуми се продават за по един долар. С бюджет от десетина или двайсет долара месечно, той се връща с толкова плочи, колкото може да носи, и така развива музикалния си вкус.

През 1974 г. той се връща в Ню Йорк с ясна цел. Неговата амбиция не е просто да свири джаз, а да експериментира с тогавашните нови електронни инструменти. По това време той се запознава с Джо Завинул от Weather Report, макар че пробивът на нюйоркската сцена се оказва изключително труден. Майлс посещава различни студиа, слуша R&B и прогресивен джаз, опитвайки се да синтезира всички тези влияния. Силно влияние върху него оказва бразилската музика, конкретно албумът Clube da Esquina на Милтон Насименто, с когото се запознава чрез човек от Weather Report през 1974 г.

По-късно в музикалното му развитие се появяват британската прогресивна музика, семплирането, Art of Noise и работата на Тревър Хорн. В същото време той следи с възхищение експериментите на Майлс Дейвис, особено в албума Bitches Brew. Всички тези елементи постепенно се наслояват в творческото му съзнание.

Работата с Маркъс Милър и търсенето на идентичност

През 1985 г. започва сътрудничеството му с Маркъс Милър, който търси качествен клавирист и специалист по синтезатори за своите продукции. В следващите десет години двамата работят заедно по проекти на Майлс Дейвис, Лутър Вандрос и Дейвид Санборн. Този период позволява на Джейсън Майлс да се запознае с напълно различна музикална среда. След 17 години работа с други музиканти, писане и продуциране, той започва да се утвърждава като самостоятелен продуцент през 90-те години, заявявайки собствената си идентичност.

Според Майлс, единственият начин да бъдеш забелязан в индустрията е да бъдеш себе си и да изградиш собствена идентичност. Макар и повлияни от други, музикантът трябва да намери своя собствен глас.

Изкуството да бъдеш оригинален

В контекста на днешните предизвикателства, включително изкуствения интелект, Джейсън Майлс смята, че способността да разпознаеш „специалното“ в един артист идва с опита. Според него музиката не трябва просто да се вписва в пазарна ниша. Всичко започва с материала и песните, а след това идва въпросът за звука и идентичността. Майлс е категоричен, че около 90% от хората в музикалния бизнес просто копират останалите. Има група от добри артисти, но само около един процент притежават онова специално нещо, което ги прави истински музиканти.

Той споделя, че е имал късмета да се учи от Майлс Дейвис. Като пример за смелост дава албума On the Corner, който по време на излизането си е бил сред най-мразените записи на Дейвис. Хората са го критикували като суров и шумен, но за Джейсън Майлс тази музика е олицетворявала Ню Йорк през 70-те – с бедността, разрухата, гетата и престъпността по улиците.

В София Джейсън Майлс представя своя оригинален трибют албум, в който е заложил да улови енергията на Майлс Дейвис и цветната атмосфера на тяхната съвместна работа. В изпълнението му участват изтъкнати музиканти, сред които тромпетистът Ранди Брекър и барабанистът Джийн Лейк.

Дали в ерата на AI все още е възможно да се открие звук, който не е просто „копи-пейст“ от миналото?