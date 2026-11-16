Емануела разкри защо е разкарала Елвиса: Изневери ми, а и така не съм го обичала

Развлечения

Мартин Елвиса е изневерил, и макар да е бил честен и да си е признал всичко, за Емануела това е било краят. Тя заявява, че всичко е било загубено в този момент, но добавя и нещо още по-шокиращо – че реално никога не го е обичала.

Оказва се, че Емануела е пуснала Мартин в живота си в един много труден период. Тогава тя се е чувствала подтисната от Митко, бащата на второто ѝ дете, който постоянно ѝ внушавал, че не изглежда добре. Нуждаеща се от някой до себе си, тя допуска Елвиса в живота си, но след изневярата доверието окончателно изчезва.

Въпреки всичко тя не таи злоба и му пожелава да се осъзнае, да спре да се излага и да намери правилния човек за себе си.

Честно ли е да започнеш връзка само защото ти е зле, или това е рецепта за катастрофа?