Мирослав и д-р Пекин останаха на крачка от финала в „Игрите на волята“

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Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин отпаднаха точно преди финала на LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Двойката загуби полуфиналното състезание и завърши на трето място в турнира.

До решаващата битка стигнаха три шампионски двойки: Мирослав и д-р Пекин, Мартин Кънев и Николета Кръстева, както и Светлин Митев и Ваня Запрянова. Трасето беше многокомпонентно, с препятствия, които изискваха бързина, точност и сериозна координация.

Първи до финалния лабиринт се добраха Светлин Митев и Ваня Запрянова, а броени секунди след тях финишираха Мартин Кънев и Николета Кръстева. Така двете двойки си осигуриха място за големия финал, докато Мирослав и д-р Пекин останаха извън борбата за титлата.

В полуфинала се включиха и воините на Ураганите, които трябваше да познаят кой няма да се класира. Сините посочиха точно Мирослав и д-р Пекин. Тъй като изборът им беше правилен, един от тях получи възможността да открие скритото в Резиденцията тайно оръжие – „Черният амулет“.

Третите в звездния турнир ще се появят в подкаста „След Игрите“. Пред водещата Симона Ръждавичка те ще разкажат за партньорството си на Арената, приятелството си и завръщането в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Големият финал ще противопостави Мартин Кънев и Николета Кръстева срещу Светлин Митев и Ваня Запрянова. Наградата, за която се борят, е 20 000 евро. Приключенията в „Игрите на волята“ продължиха и на 15 ноември с нова битка между Зелените и Ураганите по NOVA.