Бормашина срещу ботуши: DARA превърна българския дизайн в пънк за новия си клип

Развлечения

Когато става въпрос за визия, DARA не се засича с компромиси, а решението да пробият дизайнерските ѝ ботуши с бормашина е точно такъв случай. За видеоклипа към новия си сингъл „Bad Idea“ певицата отново избра модел на българската марка „Ингилиз“, но екипът ѝ реши, че мастиленосините ботуши с висок ток не са достатъчно „edge“.

Трансформацията на обувките е документирана в любопитно видео, споделено от самия бранд. В него става ясно, че стилистите буквално са пробили дупки в кожата, за да добавят метални шипове. Резултатът е по-бунтарско излъчване. Зад тази смела промяна стои стилистът Иван Цу.

Дизайнерски експерименти

От „Ингилиз“ споделиха, че обичат да виждат как техните модели придобиват собствен характер, когато попаднат в ръцете на творци, които не се страхуват да променят нещата. Те официално благодариха на DARA и Иван Цу за доверието и креативността, признавайки, че са горди да бъдат част от този проект.

Това не е първият път, в който певицата популяризира българската мода на международно ниво. За участието си в „Евровизия“ тя също избра обувки от „Ингилиз“, които бяха част от визията ѝ, вдъхновена от кукерските традиции. С визията си певицата привлече вниманието на международната публика и показа, че българският дизайн може уверено да застане редом до световните модни тенденции.

Между Банкок и червения стол

Паралелно с работата по новите клипове, DARA продължава да бъде „лицето“ на България в чужбина. Тя беше специален гост в тайландската столица Банкок, където лично връчи статуетката на победителката в първото издание на „Евровизия Азия“ – филипинката Кармел. Певицата не просто присъства като гост, а се качи на сцената, за да изпълни два хита: „Bangaranga“, с която триумфира във Виена, и новия си сингъл „Bad Idea“.

Докато покорява Азия и Европа, DARA не забравя нито за телевизионните си ангажименти у нас. В момента тя за пети път заема място в червения стол като треньор в „Гласът на България“. Вече има две победи с участници от своите отбори.

Приятно е да се види, че когато музика, дизайн и смелост говорят на един език, резултатът е нещо, което наистина се забелязва.