Даниел Върбанов разкри защо е отпаднал толкова рано от „Traitors: Игра на предатели“

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Даниел Върбанов призна, че е напуснал втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ още в четвъртия епизод. Това стана след като останалите участници гласуваха срещу него на Кръглата маса. В гостуване в предаването „Тази сутрин“ актьорът сподели подробности за стратегията си и за това как всъщност са се развивали нещата зад кулисите на риалити формата.

Даниел е познат на зрителите от сериала „Вяра, надежда, любов“ на bTV. Той се включи в новия сезон на играта, която стартира на 6 ноември в двореца „Евксиноград“. В тази версия 25 популярни личности се борят за наградния фонд от 75 000 евро под приемството на водещия Владимир Карамазов. Правилата са ясни: Праведните трябва да разкрият кои са Предателите, докато последните се опитват да останат анонимни и да елиминират останалите.

Лов на предатели и монтаж

По думите на Върбанов, той е започнал да подозира Емил Марков още в първите дни от играта. Актьорът е бил убеден, че именно Марков е в ролята на Предател и е говорил за тези свои съмнения още около втория ден. Даниел разкри, че дори е „хванал“ Емо Марков, но призна, че тази част от стратегията му не е намерила място в излъчените епизоди.

Според него реакцията на Емо на Кръглата маса допълнително е насочила вниманието към него, но в крайна сметка това не е било достатъчно, за да промени решението на останалите играчи. Въпреки че е бил категоричен в заключенията си, Даниел признава, че в такава игра категоричността не винаги е печеливша стратегия. Той подчерта, че развитието на събитията зависи не само от плановете на играча, но и от случайността, конкретните обстоятелства и хората, с които се намираш в една група.

Въпреки съкращенията в монтажа, актьорът смята, че основната история и най-съществените моменти са показани. Според него монтажът помага на публиката да проследи развитието на играта, макар и да отделя повече време на определени участници и техните действия.

Стратегия и психология

Дани е категоричен, че дори и да можеше да се върне назад, не би променил начина, по който е играл. Той вярва, че съставът на групата и конкретните обстоятелства са имали решаващо значение за ранното му отпадане. В ефира на bTV той заяви, че нищо не би променил в стратегията си. Според него е възможно да е останал още един или два дни, или пък да е напуснал малко по-рано, но развоят на събитията нямаше да се промени съществено.

Интересен детайл е, че дори психологът от екипа на предаването му е казал, че в конкретната ситуация не е имало какво повече да направи. Даниел сподели, че като актьор би се чувствал по-комфортно, ако беше получил конкретна роля в играта. Липсата на ясна задача или позиция го е поставила в по-необичайна ситуация.

Преживяванията след играта

Въпреки разочарованието от бързото напускане, актьорът пази хубави спомени. Той определя участието си като възможност да изследва екстремни ситуации, които в реалния живот биха довели до сериозни последствия, но в рамките на телевизионната игра могат да бъдат преживяни без риск.

Върбанов подчерта, че не съжалява за дружелюбното си отношение към останалите участници и приема случилото се като част от състезанието. За него най-важното в такава игра е участниците да не пренасят конфликтите от играта в личните си отношения. Предаването продължава да се излъчва всеки петък и събота от 20:00 ч. по bTV, а епизодите са налични 24 часа по-рано в платформата VOYO.

Дали е била твърде „добрата“ стратегия на Дани или просто е имал лош къс с компанията?