Бебе №2 на хоризонта! Натали Трифонова пак излиза в майчинство

Развлечения

Натали Трифонова е бременна с второто си дете. След като на 25 септември миналата година роди сина си Арън. Терминът ѝ е за пролетта.

Според информация на „Уикенд“, потвърдена от източници от телевизионните среди, терминът ѝ е през пролетта. Признаците за бебето се виждат и на снимки от рождения ѝ ден през октомври, където Натали празнува с Мартин Чой. Тя е с прилепнала рокля, която подчертава коремчето ѝ.

Заради втората бременност синоптичката ще удължи майчинството си и вероятно ще отсъства от екрана поне още година и половина. В БТВ са се надявали тя да се върне скоро, като планират да я видят не само като синоптичка, но и като водеща на „Култ“. Тези планове обаче са се променили и предаването вече се излъчва в VOYO с Петя Дикова.

Изглежда, че Натали няма намерение да бърза с работата. Тя е показвала, че държи на семейството си и иска децата ѝ да растат с малка разлика във възрастта. Така семейството на Трифонова и Мартин Чой скоро ще се увеличи с още един член.

Ей, това е един сериозен „беби бум“ – някой пък да има енергия за две деца почти едновременно?