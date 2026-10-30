Вики Кузманова пожела „нерви от желязо“ на Димитър Рачков

Развлечения

Виктория Кузманова не спести милите думи за имения ден на Димитър Рачков, но и не забрави да добави малко забавление. Тя пожела здраве, късмет и успехи на любимия си, като напомни, че той вече е получил най-голямата любов в нейно лице.

В посланието си Вики се шегува, че винаги ще го подкрепя... или поне ще му обяснява как е трябвало да направи нещата. Завършила е поздравът с пожелания за сбъднати мечти и „нерви от желязо“, защото според нея пред Рачков тепърва предстоят много интересни моменти с нея.

Обичаме този вайб – когато любовта е голяма, но и заяждането е наред. Дано железните нерви наистина работят!