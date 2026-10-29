„Спала съм с него!“: Ралица шокира Георги в „Ергенът“ с признания за Краси

Развлечения

Ралица пусна истинската бомба пред Георги, признавайки, че е имала интимни отношения с Краси. Тя не се опита да прикрие нищо и директно сподели, че между двамата е имало близост.

Когато Георги се опита да разбере дали става въпрос за еднокраен случай, стана ясно, че интимните моменти между Ралица и Краси са били повече от един.

Двамата се познават от малки, тъй като бащата на Краси е от Видин. През годините са поддържали контакт, писали си съобщения и са излизали заедно, но любовната история така и не е станала сериозна.

Според Ралица основната причина за провала е била дистанцията. Тя живее в Англия, докато Краси е в България, което затруднявало възможността двамата да бъдат заедно.

„Няма какво да те лъжа – спала съм с него. Но никога не е имало как да стане, каквото и да е било, понеже аз съм в Англия, а той – в България“, разказа тя.

Честността ѝ определено добави нов нюанс в отношенията между участниците в риалитито. Остава само въпросът дали Георги ще приеме тези разкрития спокойно или ще се окаже, че твърде много информация е твърде много.