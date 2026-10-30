MISHEL и MONA се събраха в нов проект „Слънце и луна“

Развлечения

MISHEL и MONA представиха „Слънце и луна“ – музикален проект, който разказва за любовта, способна да обърне света ни. Песента е посветена на момента, в който срещаш човек, който ти дава сили, смелост да надскочиш границите си и увереност, че всичко е постижимо.

В основата на проекта стои символиката на небесните тела. Слънцето носи светлина и надежда, докато луната е опората в най-тъмните моменти. Идеята е, че истинската любов е и двете едновременно.

MISHEL, който е автор на музиката, споделя, че е искал да опише любовта не просто като чувство, а като сила, променяща съдбата. Той се радва, че MONA се е включила, защото нейната енергия и музикална чувствителност са допълнили песента по най-красивия начин. За него тази колаборация е наистина специална.

От своя страна MONA признава, че е усетила връзката с песента още в началото. Тя споделя, че с MISHEL си приличат по много неща и работата им е минала с лекота. Според нея най-красивото послание е, че любовта ни дава смелостта да мечтаем по-смело.

Текстът е дело на MISHEL и Камен Колев, като Колев стои и зад аранжимента. Визуалната част е разработена от продуцентската компания PUMPAL. Режисьорът е Орлин Менкаджиев, а главен оператор – Веселин Менкаджиев.

Видеоклипът залага на динамичен сюжет, в който MISHEL и MONA се преследват и търсят един друг. Това пресъздава стремежа към любимия човек и готовността да преминеш през всяко препятствие, за да бъдеш до него.

Продуцент на „Слънце и луна“ е VIDAL MEDIA, а разпространението на сингъла става чрез Warner Music и Орфей Мюзик.