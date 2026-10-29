Стефания Колева разведе милионера Деян Ангелов

Развлечения

Стефания Колева направи показно как една 53-годишна жена може да оплете по-млад мъж, който е милионер, без дори да мигне окото си. Тя е успяла да разведе своя колега Деян Ангелов – брат на Дарин Ангелов – и да заживее с него, научи ексклузивно „Уикенд“. Докато актрисата и новия ѝ любим вече са неразделни, бившата съпруга на Деян, Петя, вече е история.

Краят на „стабилния“ брак

Бракът между Деян Ангелов и Петя, която по професия е пиар, се смяташе за един от най-стабилните в българския шоубизнес. Двамата бяха женени още от 2010 година. Деян винаги твърдя, че е разбрал, че тя е жената за него, още щом я е видял за първи път, като дори си спомня в подробности какво е носела тя тогава. Предложението за брак дойде още на петия месец след запознанството им, а на десетия месец те вече са очаквали първия си син. По време на сватбата им Петя е била бременна в шестия месец, а скоро след това на семейството се присъединява и второ момче.

В момента профилите на Деян в социалните мрежи са пълни с клипчета с Колева и снимки с момчетата, но няма нито един кадър с доскорошната му половинка, въпреки че преди развода той твърдя, че тя е любовта на живота му.

Милионите на Деян

Макар че брат му Дарко е по-популярният от двамата близнаци и се появява по-често по телевизията, Деян е по-богатият. Той е актьор в Народния театър, но не от това е станал милионер. Заедно с брат си двамата ръководят строителна фирма, от която печелят огромни суми.

Деян обаче има участия и в много други компании, което кара хората да се чудят кога му остава време за подготовка на множеството му роли. Той се занимава с търговия на торове, зърно и други земеделски продукти, както и с търговия с недвижими имоти. Освен това е съдружник на Захари Бахаров в компанията „Артвент“, която продуцира едни от най-касовите представления и концерти на български изпълнители през последните години. В списъка с дейностите му влизат и ръководството на школа по театър и клуб по бокс.

Стратегията на Стефания

Стефания Колева познава двамата братя от години, тъй като всички те са на щат в Народния театър. Явно в началото са крили връзката си, маскирайки я като делови отношения. Проверка показа, че тя е учредила собствена фирма, в която съдружник е Деян Ангелов, още преди три години. Според „Уикенд“ това показва, че явно не от вчера се увърта около него.

Говори се, че Колева открай време си пада по мъже с пари и че скромността не е нейна силна страна. Тя е известна с това, че когато набележи цел в живота си, не се спира пред нищо, докато не я получи. Тази решителност се забелязва още от времето ѝ в НАТФИЗ. Първоначално тя е приета да учи актьорство за куклен театър, но след първата година е отишла при Стефан Данаилов и е убедила Мастера да я приеме в неговия клас, за да стане драматична актриса.

Пътят към свалката

Деян и Дарин също са ученици на Данаилов, но от следващ випуск. Деян е с седем години по-млад от Стефания, но разликата почти не личи, тъй като актрисата грижи се за външния си вид с помощта на най-високите постижения на науката и практиката.

Двамата участват заедно в много представления, но се смята, че истинската свалка е станала покрай общи частни проекти във фирмата на Деян – „Артвент“. Постоянните гастроли на спектаклите из страната и в чужбина също вероятно са помогнали за сближаването им. Докато Петя е седяла вкъщи с децата, бащата им и колежката му Стефания са прекарвали много време заедно.

Дали бизнес плановете са били просто прикритие за любовта, или любовта е дошла след бизнес плановете, само Додо знае.