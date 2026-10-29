Папи Ханс, Дони, Софи Маринова и Орлин Горанов се включват в „Гласът на България“

Развлечения

Четирима звездни гост-треньори се притичат на помощ в подготовката на участниците за вокалните двубои в „Гласът на България“. Дони ще дава ценни съвети на DARA, Орлин Горанов се присъединява към Мастър Лечев, Папи Ханс ще работи с Мария Илиева, а Софи Маринова ще засили отбора на MEDI с опит и колорит.

Решаващите двубои ще стартират в ефира на bTV извънредно в събота, 31 октомври, от 20:00 часа. Сцената се превръща в истински ринг, където треньорите ще изправят по двама свои участници един срещу друг. Само единият ще продължи напред в борбата за титлата и наградата от 30 000 евро.

Разбира се, не всичко е толкова черно-бяло. Втората страна в двубоя има един шанс за спасение – да бъде „откраднат“ от друг треньор. DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев имат право на по две такива кражби, които ще използват още на 31 октомври. Очаквайте тежки решения, сълзи на разочарование, но и моменти на чиста радост с сериозни размествания в отборите.

За да стане още по-горещо, в събота ще бъде сключен и изненадващ облог между треньорите. Двама от тях ще излязат на ринга във вокален двубой помежду си, като разполагат с точно една седмица за подготовка на дуета си. Кои са смелчаците и какъв пример искат да дадат на учениците си, ще разберем скоро.

За финал – за тези, които следят екологията, предаването се заснема според зелените практики, верифицирани от организацията BAFTA ALBERT.