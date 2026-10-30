Емрах Стораро вдигна сватба с „най-бруталния конвой в Европа“

Развлечения

Емрах Стораро и годеницата му Айлян се сжениха в столичен хотел с пищно празненство. Преди тържеството певецът обяви, че ще организира „най-бруталния конвой в Европа“. В Инстаграм се вижда как младоженците потеглят на задната седалка на луксозен автомобил, последвани от цяла колона скъпи возила, включително модели на Порше, Ламборгини и БМВ.

На самото парти не липсваха нито страстни танци, нито музика на живо с оркестър. Кулминацията беше огромна торта на 7 етажа, с която двойката почерпи гостите си.

Двойката се сгоди през август 2025 г. Годежното празненство се състоя в село Подайва, Разградско, откъдето е бъдещата булка. На него също имаше луксозни автомобили - Ferrari, Lamborghini, Mercedes и BMW. Тони Стораро пристигна с яркожълто Ламборгини и беше един от основните изпълнители на вечерта, а по-големият брат на Емрах – Фики Стораро – също присъства.

Към момента Емрах Стораро е с отнета шофьорска книжка. Съдът взе това решение на 25 юни 2026 г. Само 10 дни по-късно той беше заснет да кара автомобил в пешеходната зона на Стария град в Созопол. След последвалия обществен скандал и видеоклипове в социалните мрежи певецът обяви и предаде свидетелството си за управление на МПС.

Дали конвоят е брутален или просто прекалено много „машини“ за един път, оставаме да гадаем. Вие как мислите – твърде много ли е или точно така трябва да бъде?