Юлиан Вергов, Пламен Димов и Дария Симеонова в нова комедия

Развлечения

Всичко започва с една анонимна пратка от сладкарница, която вместо сладки изненади носи нещо крайно неприятно. Главният герой Колин, в ролята на когото виждаме Юлиан Вергов, отказва да приеме случилото се като лоша шега и решава да разбере кой стои зад провокацията. В ситуацията се оказват замесени и сестра му Лайза (Дария Симеонова) и нейният съпруг Брайън (Пламен Димов).

Сюжетът на съвременната британска комедия от Дейв Флорес е класически пример за това как се опитваме да оправим дребна неприятност, но вместо това я превръщаме в грандиозна катастрофа. Режисьорът Васил Дуев-Тайг залага на остроумни диалози и ситуации, които стават все по-нелепи, за да ни покаже колко лесно губим равновесие в стремежа си да контролираме всичко.

За Дуев-Тайг това е история за съвременния човек, който е под постоянен натиск да бъде успешен и съвършен, докато е облъчван с новини, дезинформация и съвети за това как точно трябва да живее живота си. Постановката разчита на динамиката между тримата герои, чиито различни характери превръщат една привидно незначителна случка в истинско изпитание за отношенията им.

За визуалната част и звука отговаря екип от професионалисти: сценографията и костюмите са на Даниела Николчова, музиката е дело на Явор Намлиев, а за фотографиите на плаката и дизайна отговарят съответно Павел Червенков и Теодора Симова.

Дано поне в реалния живот подаръците от сладкарници да останат само сладки, защото този сценарий звучи като пълен хаос (в най-добрия смисъл).