Евровизия 2027 идва в Бургас: Канада в игра, нови правила и пълна подготовка в „Арена Бургас“

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Бургас се превръща в център на вниманието, защото там ще се проведе 71-вото издание на Евровизия между 11 и 15 май 2027 г. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) вече потвърди участието на 36 обществени радио- и телевизионни оператора. Очакванията са шоуто да достигне до аудитория от около 600 милиона души по целия свят, а сцената в „Арена Бургас“ да събере таланти от Европа, Австралия и, за първи път в историята на конкурса, Канада.

Домакин на събитието ще бъде Българската национална телевизия. Това е исторически момент за България, тъй като се случва след триумфа на ДАРА с песента „Бангаранга“ на конкурса във Виена през 2026 г. Това ще бъде първият път, когато страната ни организира голямата Евровизия, след като през 2015 г. София беше домакин на Детската Евровизия.

Участници и дебюти

Изданието през 2027 г. ще бъде с един участник повече от предходната година. Едно от най-вълнуващите допълнения е дебютът на канадския обществен оператор CBC/Radio-Canada, който стана пълноправен член на EBU през юли 2026 г. В конкурса се завръща и Северна Македония след четиригодишно отсъствие.

Ситуацията с останалите страни все още не е напълно ясна. Испания и Словения все още не са взели окончателно решение за участието си. EBU е поставил на обществените оператори на двете държави крайен срок до декември, за да потвърдят позицията си. От друга страна, Нидерландия вече е извън играта, след като обществената медийна организация NPO реши да оттегли страната от Евровизия 2027.

График и път към финала

Програмата за май 2027 г. е ясна: полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май. В полуфиналите ще се изправят 31 държави, разделени в две групи. От всеки полуфинал ще продължат по десет песни, избрани чрез гласуването на публиката и журитата.

На финала към тях ще се присъединят представителите на България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство, които имат право на директна класирация за последния етап. Победителят ще бъде избран чрез комбинирано гласуване на зрителите в участващите държави и останалата част от света, заедно с гласовете на професионалните журита. Жребият, който ще определи разпределението на песните в двата полуфинала, ще се проведе в Бургас през януари 2027 г.

Нови правила и защита на изпълнителите

Организаторите въвеждат няколко ключови промени в правилата, които влизат в сила от 2027 г. Най-забележимото е новата възрастова ограничение: всички участници трябва да са навършили поне 18 години към датата на първата си репетиция. Досега минималната възраст беше 16 години. Тази промяна цели по-добра защита на изпълнителите и ограничаване на натиска, на който са подложени младите артисти в толкова мащабно състезание.

Има уточнения и по отношение на вокалните изпълнения. Резервните записи вече няма да могат да заменят или да подпомагат прекомерно пеенето на живо. Също така се въвежда нова клауза за сигурност. Ако въоръжен конфликт, геополитическа обстановка или други обстоятелства застрашат стабилността на държавата победител и тя не може да бъде домакин при безопасни условия, EBU ще има право да определи друг обществен оператор за организацията.

Стриймове и билети

Успехът на конкурса се забелязва и в цифрите. БНТ съобщи, че през 2026 г. песните от Евровизия са събрали близо 600 милиона слушания и гледания в аудио- и видеоплатформите между януари и август. Шестнадесет от тях са преминали границата от 10 милиона стрийма. Най-голям успех е на победителката ДАРА с „Bangaranga“, чиято песен е възпроизведена около 80 милиона пъти за същия период и е била номер едно в класациите на 11 държави.

За феновете, които искат да преживеят магията на живо, ще има билети за общо девет представления: трите основни телевизионни шоута и шест предварителни представления с публика. Продажбите ще стартират в началото на 2027 г., като желаещите ще трябва да се регистрират в Eurofan – официалната безплатна членска програма за фенове.

Подробностите за сцената, водещите и останалите събития в Бургас ще бъдат обявени през следващите месеци.