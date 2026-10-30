„Стаси, извинявам се!“: Таня от „Фермата“ разчисти всички слухове за флирта с Краси Радков и „маминото синче“

Развлечения

Таня и синът ѝ Мартин се появиха в предаването „Преди обед“ по bTV, след като за втори път напуснаха риалитито „Фермата: Кръвта вода не става“. Двамата използваха възможността да говорят откровено за всичко, което се случи в стопанството, и да разсеят спекулациите, които се родиха около тях през десетия сезон.

Майка и син бяха сред най-обсъжданите фигури в предаването, като силната им връзка предизвика различни реакции от страна на зрителите. Някои дори ги определиха като прекалено привързани един към друг, .

Мартин не е „мамино синче“

Една от най-горещите теми бе определението „мамино синче“, с което Мартин беше представен още във визитката си за шоуто. Младият мъж категорично отрече това описание. Той обясни, че макар да е изключително привързан към майка си, това по никакъв начин не означава, че е зависим от нея или че не може да взема самостоятелни решения в живота си.

За да илюстрира нормалността на отношенията им, Мартин разказа, че почти всеки петък пътува с автомобила си до селото, където живее Таня. Той уточни обаче, че не пътува сам, а заедно със своето семейство, и че тези посещения са просто естествен начин за поддържане на близки семейни връзки. Според него няма нищо необичайно в това един син да се грижи за майка си и да прекарва време с нея.

Самата Таня също се включи в защитата на връзката им и отхвърли внушенията, че се намесва твърде много в живота на сина си. Тя подчерта, че никога не се опитва да налага своите решения на младите хора. По нейните думи, тя дава съвети единствено тогава, когато те са изрично поискани, а окончателният избор винаги остава в ръцете на Мартин и неговото семейство. За нея близостта между родител и пораснало дете не трябва автоматично да се тълкува като зависимост.

Истината за Рая и тежките моменти

Вниманието на зрителите беше приковано и към близостта между Мартин и Рая, която предизвика много слухове сред останалите участници. Двамата често се отделяха от групата, за да разговарят насаме, да се шегуват и да прекарват време заедно, което накара някои от фермерите да подозряват за романтика. Мартин обаче беше категоричен, че тези предположения не са верни. Той обясни, че с Рая винаги са били просто много добри приятели, които се разбират отлично, имат сходно чувство за хумор и обичат да си говорят далеч от останалите. Той добави, че приятелството им се е запазило и след края на участието му, с което официално сложи край на всички спекулации.

Разговорът стана много по-сериозен, когато Таня сподели най-тежките си спомени след загубата на съпруга си. Тя призна, че смъртта му я е оставила в изключително тежко емоционално състояние и в определен период е изпитвала толкова голямо отчаяние, че не е можела да си представи как ще продължи живота си. Таня сподели, че е имала моменти, в които не е виждала смисъл да продължава и дори се е страхувала, че може да направи „някоя глупост“. Единствено мисълта за семейството я е задържала и е помогнала да преодолее тези дни. Това обясни и защо близките ѝ хора са били толкова важна опора за нея в най-трудните моменти.

Флиртът с Краси Радков и извинението към Стаси

След емоционалните признания темата се върна към забавните моменти, като основен акцент стана закачането между Таня и водещия Краси Радков. По време на сезона тя често е отправяла игриви реплики и е демонстрирала чувство за хумор, което е предизвиквало смях сред останалите. Таня призна, че Краси ѝ е действал малко флиртаджийски, което я е подтикнало към по-смели шеги, макар че зад тях не са стояли реални романтични намерения.

Тези закачки станаха толкова популярни, че дори съпругата на комика – Станислава Ганчева, се пошегува в интервю, че Таня изглежда влюбена в съпруга ѝ и не крие това. В „Преди обед“ Таня реши да се обърне директно към нея с послание: „Стаси, мила моя, извинявам се за хумора, който проявявах към Краси“. Тя обясни, че не е искала да създаде неудобство или да засегне семейството на актьора, а всичко е било част от забавлението във „Фермата“.

Сред най-комичните спомени беше моментът, когато Краси влезе в стопанството като ратай и започна да копае картофи на място, където изобщо нямаше засадени такива. Таня първоначално го е оставила да продължи, преди най-сетне да реши да му обясни как точно се върши тази работа.

В края на гостуването Таня разкри, че поддържа връзка с почти всички свои колеги, с изключение на трима от тях. Тя уточни, че не общува с Елеонора, Антоанет Пепе и Карамански, но не посочи подробности за причините, поради които отношенията им не са продължили извън предаването.

Дали Стаси ще приеме извинението или ще продължи да се шегува с „конкуренцията“?