Дениз Байсал и Улаш Туна Астепе се връщат с нова драма

Развлечения

През октомври 2026 г. в Турция стартира дългоочакваният втори сезон на „Това море ще прелее“.

Главните роли са поверени на Улаш Туна Астепе и Дениз Байсал, които пак ще ни карат да се вълнуваме. С тях в екипа са Бурак Йорюк и младата надежда Ава Яман, която плени цяла Турция с играта си.

Зад кадър като режисьор стои Чааръ Байрак, а сценарият е написан от Айше Ферда Ерйълмаз и Нехир Ердем. Историята ни отвежда към две смейства, свързани от гордостта, две души, разделени от съдбата и едно море, което не забравя. Класика за турски сериал, но винаги работи.

Кой от вас вече е нагласил напомняне за новите епизоди?