Въздушно предизвикателство и нова драма в „Игри на волята”
На 29 октомври от 20:00 ч. по NOVA племената Канарите и Ураганите се изправят пред първото по рода си въздушно предизвикателство за неприкосновеност на Арената в „Игри на волята”. Само правилно подбраната стратегия ще доведе до победа и спасение.
След неочакваното предателство на капитана на Канарите Иван коалицията на Красимир, Велизар и Константинели ще обсъди изненадваща офанзива, която да им даде шанс да обърнат играта в своя полза. Дали стратегията им ще даде резултат?
В Изолатора влюбеният Марио отново ще заяви чувствата си към Юлия, а новото попълнение на Сините ще направи окончателен избор за бъдещето си в племето.
Кой ще е следващият номиниран в Дивия север, ще стане ясно в „Игри на волята” от 20:00 ч. по NOVA.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.