Въздушно предизвикателство и нова драма в „Игри на волята”

Развлечения

На 29 октомври от 20:00 ч. по NOVA племената Канарите и Ураганите се изправят пред първото по рода си въздушно предизвикателство за неприкосновеност на Арената в „Игри на волята”. Само правилно подбраната стратегия ще доведе до победа и спасение.

След неочакваното предателство на капитана на Канарите Иван коалицията на Красимир, Велизар и Константинели ще обсъди изненадваща офанзива, която да им даде шанс да обърнат играта в своя полза. Дали стратегията им ще даде резултат?

В Изолатора влюбеният Марио отново ще заяви чувствата си към Юлия, а новото попълнение на Сините ще направи окончателен избор за бъдещето си в племето.

Кой ще е следващият номиниран в Дивия север, ще стане ясно в „Игри на волята” от 20:00 ч. по NOVA.