Съпругата на Даниел Бачорски обяви война на съседите си в „Дружба“, но се насади на пачи яйца

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Атанаска Бачорска реши да изнесе прането на публично място, след като търпението ѝ с неправилното паркиране в столичния квартал „Дружба“ окончателно свърши. Съпругата на бизнесмена Даниел Бачорски използва своя профил в социалните мрежи, за да изрази острото си недоволство от водачите, които според нея системно блокират достъпа до жилищната сграда на улица „Делийска воденица“. Проблемът е класически за София – коли, оставени на неподходящи места, които пречат на останалите живущи да се придвижват свободно.

Според нея някои шофьори системно оставят автомобилите си по начин, който затруднява достъпа до входа и изхода на сградата, а това създава неудобства за живущите, особено когато трябва да излязат или да се приберат с автомобилите си. Недоволството ѝ е свързано и с необходимостта хората да се съобразяват с останалите участници в движението.

Когато критикуваш, но забравяш колана

Планът на Бачорска да бъде „гласът на разума“ обаче се обърна срещу нея по най-класическия начин – чрез коментарите на потребителите. Докато тя излага неправилното паркиране, част от последователите ѝ решиха да направят собствен „одит“ на публикуваните от нея кадри. Резултатът? Забелязаха, че самата Атанаска пътува в автомобил без поставен предпазен колан.

Така фокусът на дискусията в социалните мрежи бързо се измести от блокираните входове към личното поведение на критикуващата страна. Интернет потребителите не оставиха възможността да пропуснат противоречието между настояването ѝ останалите да спазват правилата за движение и впечатлението, че тя самата не го прави. Оказа се, че в интернет най-бързо се намира грешката на този, който първи е посочил грешката на друг.

Паралели с други светски скандали

Тази нова съседска драма неизбежно напомня за други известни личности, които се превърнаха в „звезди“ на светските хроники заради конфликти с хората от съседния апартамент. Най-силното сравнение тук е с бившата Мис България Жени Калканджиева, чието име е свързвано с шумни конфликти със съседи. Макар че случаят с Атанаска Бачорска е по-скоро забавен светски паралел и до момента става въпрос само за публично недоволство в социалните мрежи, а не за шумен скандал, асоциациите са неизбежни.

Към 29 октомври 2026 г. няма данни спорът да е ескалирал в по-сериозен конфликт между съседите или да е довел до официални административни действия. Не е известно дали Атанаска е получила някакъв отговор от шофьорите, които е атакувала, нито дали е решила да реагира на обвиненията за липсата на предпазен колан.

Вечният проблем на столичните шофьори

Историята всъщност е огледало на ежедневието в София, където липсата на достатъчно места за паркиране често води до конфликти между съседи. Ситуацията показва, че когато нарушенията се повтарят, хората често търсят изход чрез социалните мрежи. Въпреки че това привлича внимание, в реалността решението на блокиран вход или нарушение на правилата изисква съдействието на компетентните контролни органи, а не просто пост в профила.

Засега остава неясно дали този публичен сблъсък ще доведе до реална дисциплина на улица „Делийска воденица“ или просто ще остане като поредната забавна история, която потребителите на социалните мрежи ще обсъждат за няколко дни. Едното е сигурно – в интернет никой не е застрахован от „проверка на колана“, докато се опитва да бъде морален компас за квартала.

Дали след този „ревизия“ от последователите ѝ Атанаска ще се върне към тихото съжителстване, или ще видим нова вълна от постове?