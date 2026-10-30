Деси Слава шокира с менюто си: Обожава бъбреци и тестиси

Развлечения

Деси Слава разкри в онлайн предаване, че няма никакви предразсъдъци към необичайните за мнозина деликатеси. Певицата призна, че свинските тестиси и бъбреците са за нея истинска глезотия.

Тя спомни американското предаване „Страх“, в което участниците трябваше да ядат варени бъбреци. Тя си казала: „Боже! Малко солчица и край“. Според нея е странно, че тук се плащат луди пари, за да се ядат тестиси.

Любовта към тези ястия идва от детството ѝ на село. Тогава, след като прасетата били сколани, тестисите оставали и ги готвели, а тя ги яла, без дори да знае точно какво представляват.

Освен кулинарните разкрития, Деси Слава сподели и музикални новини. Певицата, която вече е баба на внучка, ще пусне първия си попфолк албум от 2009 г. насам. Новите песни ще бъдат представени на големия ѝ концерт в „Арена 8888“ на 15 декември, с който ще отбележи 30 години на сцената. Билетите за събитието варират между 20 и 70 евро.

Дали сме готови да си поръчаме такава „глезотия“ за вечеря или пак ще останем на класическото скара?