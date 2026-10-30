Брус Дикинсън се завръща в София с PsychoGod Tour 2027

Развлечения

Брус Дикинсън се завръща в България на 28 юни 2027 г. за концерт на Vidas Art Arena в София. Събитието е организирано от Fest Team и е част от PsychoGod Tour 2027. Поводът е представянето на новия му солов албум, като в програмата ще влязат и песни от различните периоди на над 35-годишната му самостоятелна кариера.

Дикинсън е от онези артисти, които трудно се вписват в едно определение. Освен че е един от най-разпознаваемите фронтмени в историята на хеви метъла, той е пилот, писател, предприемач и състезател по фехтовка. Соловата му дискография показва, че музикалните му амбиции не се изчерпват само със звука на Iron Maiden.

След период, в който се фокусира основно върху концертните ангажименти с групата си, през 2026 г. Дикинсън работи по нов студиен албум. Издаването му е планирано за първата половина на 2027 г. Предстоящото турне ще позволи на публиката да се запознае с новия материал, но и да се върне към най-интересните моменти от соловата му кариера.

Трите задължителни парчета за слушане

За да се разбере защо си заслужава да се види на живо, има три песни, които дават отлична представа за неговото творчество. Едната е Tears of the Dragon, издадена през 1994 г. в албума Balls to Picasso. Тя е една от най-разпознаваемите композиции, в която метълът показва уязвимата си страна. Вместо да залага само на мощни китари, песента изгражда емоционално напрежение, което завършва с впечатляващ припев. Тя е важен етап в търсенето на творческа идентичност след напускането на Iron Maiden през 1993 г. и е най-често изпълняваната композиция от соловия му репертоар според статистиката на setlist.fm.

Съвсем различна история е заглавната песен от албума Accident of Birth от 1997 г. Тук Дикинсън се връща към тежкия звук с настъпателен ритъм и вокали, които го правят еталон за поколения метъл изпълнители. Това е момент, в който той отново се насочва към хардрока и метъла след експерименталния звук на Skunkworks, а сътрудничеството с китариста и продуцента Рой Зи помага за създаването на звук, съчетаващ класическа енергия с модерно за времето си звучене. През 2026 г. албумът получи ново внимание с миксове в стерео и Dolby Atmos. Песента е задължителна за тези, които искат да чуят класическия Брус в действие.

Третият пример е "The Chemical Wedding" от 1998 г., която демонстрира как Дикинсън превръща литературните си интереси в музика. Едноименният албум е вдъхновен от творчеството на английския поет и художник Уилям Блейк, изследвайки теми като духовното прераждане, алхимията и връзката между човешкото и божественото. Резултатът е плътен, мрачен и атмосферичен метъл, който го утвърждава като самостоятелен артист със собствена концепция. Заглавната композиция е и най-добрият избор за тези, които търсят театралността, драматизма и мощните вокали на музиканта.

Детайлите за концерта и билетите

На 28 юни 2027 г. в София Брус Дикинсън ще бъде придружен от музикантите, с които записва новия си албум: Крис Деклерк на китара, Филип Неслунд на китара, Таня О'Калахан на бас, Mistheria на клавир и Дейв Морено на барабани.

Предварителната продажба на билети за членовете на Fest Club започна на 28 октомври 2026 г. Общата продажба стартира днес, на 30 октомври 2026 г., в мрежата на Ticket Station.

Дано този път не ни остави с чувство за недосити, защото с такъв репертоар просто не може да се сгреши.