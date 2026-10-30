Александър Кадиев разкървява емоциите: от тежката загуба на баща му до очакването на син

Развлечения

Свикнали сме Александър Кадиев да ни кара да се смеем с импровизациите си, но утре, на 31 октомври 2026 г. от 16:00 часа по bTV, ще видим съвсем друг човек. В предаването „Животът по действителен случай“ той застава пред Александра Сърчаджиева, за да направи едно от най-личните си признания и да разкрие страна от себе си, която рядко се вижда пред камерите.

Александър Кадиев е актьор и телевизионен водещ, познат на публиката със своето чувство за хумор и енергия, с които превръща всеки разговор в забавление, както прави и в шоуто „Кой да знае“. Но зад тази усмивка се крият и болезнени спомени, за които не винаги е лесно да се говори публично.

Новият член на семейството и бащинството

Една от най-щастливите части на разговора ще бъде новината, че Александър и съпругата му Ивелина очакват син. Това ще бъде второто дете за актьора, но първото момченце в семейството им. Пред водещата той ще сподели как протича бременността на любимата му и по какъв начин двамата се подготвят за появата на бебето.

Любопитен момент в интервюто ще бъдат и представите на Кадиев за самото раждане. Водещият ще разкаже какво точно очаква да види в този специален момент и какви емоции изпитва от мисълта, че скоро отново ще държи новородено дете в ръцете си. Темата за бащинството разкрива много по-чувствителна страна на човек, когото познаваме най-вече чрез забавните му реакции.

Пътешествия до Япония и Малдивите

Кадиев ще обърне специално внимание и на отношенията си с дъщеря си. Поради натоварения си професионален график той не винаги може да прекарва с нея толкова време, колкото би искал, затова се старае да превърне общите им моменти в истински приключения. Пътуванията са се превърнали в начин да поддържа силната връзка с дъщеря си.

Сред най-впечатляващите им дестинации са Токио и Малдивите. Токио предлага съвсем различен свят с оживени улици, непозната култура и нови впечатления, а Малдивите са място за спокойствие, почивка и време далеч от ежедневната суета. За Александър тези пътувания не са просто луксозни ваканции, а възможност да създава общи спомени с детето си и начин да компенсира времето, през което не са заедно.

Болката от загубата и личните страхове

Най-емоционалният момент в разговора с Александра Сърчаджиева ще бъде свързан с бащата на Александър. Актьорът ще се върне към един от най-тежките периоди в живота на семейството си – тежкото онкологично заболяване на родителя му. Той ще разкаже за битката с рака, за последните дни на баща си и за трудното сбогуване, .

Освен това Кадиев ще говори открито за страховете, които го съпътстват. Макар да е свикнал да импровизира пред публика, в личния му живот има теми, които предизвикват съвсем различни емоции. В интервюто се очертава силен контраст между болезнените спомени от миналото и щастието от предстоящото раждане на сина му.

Други истории в епизода

В новия епизод ще видим и историята на Цветелина в рубриката „Моето ново Аз“, водена от Радост Драганова. Цветелина е преминала през десет години борба, за да стане майка, и през огромна лична трагедия – загубата на голямата си любов. След дълъг период на страдание тя събира сили да обърне внимание на себе си и да възвърне увереността си с помощта на специалистите в клиника.

За финал предаването е подготвило и забавна част с Филип Буков. В рубриката „Топ 10“ той ще представи класация с най-неловките и конфузни ситуации, в които са изпадали известни български личности.