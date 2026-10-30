Орлин Горанов ни прати в 1984-та и ни разтърси носталгията

Развлечения

Орлин Горанов реши да ни направи пътуване във времето и сподели в социалните мрежи снимка от 1984 година. Кадърът е истински „throwback“, който ни връща в епоха без интернет, социални мрежи и изкуствен интелект. Певецът признава, че претърсвайки архива си, е намерил себе си в друг свят, който носталгично му намигва за красивите моменти от младостта.

Реакциите на феновете не закъсняха и мрежата се напълни с мили и ласкави коментари.

Това не е първият път напоследък, в който изпълнителят става философ. Малко преди това той сподели снимка на изгрев, под която направи малка равносметка на живота. На 69 години той приема бръчките си с лекота, твърдейки, че са изцяло от смях и взиране в българските изгреви.

Горанов напомни, че има правото на бяла коса и грешки. В едно от най-поетичните си изказвания той ни посъветва да не стъпваме на пръсти по стъклен под само за да не го напукаме. Според него, дори ако се пръсне на милион парчета, те ще отразяват душевността, която грее по-силно от всяко октомврийско слънце.

Ей, колко ни липсва такава доза искреност и спокойствие в днешния хаос от уведомления и филтри. Кога последно вие сте претърсали старите албуми с снимки?