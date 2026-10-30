Слави Трифонов затваря телевизия „7/8“

Развлечения

Слави Трифонов обяви в профила си във Facebook на 30 октомври, че телевизия „7/8“ прекратява излъчването си. Лидерът на „Има такъв народ“ не спести острите си думи към телевизионния пазар в България, заявявайки, че в тази държава „не може да има малка частна телевизия“.

Според Трифонов причината за този финал е липсата на реален достъп до рекламния пазар. Той обвини двете големи частни национални телевизии, че са си организирали картел и изкупуват рекламните ресурси предварително, за да принудят рекламодателите да работят само с тях. По неговите думи, седемте години опит да се борят срещу това са доказателство, че при такива условия не може да съществуват свободни и независими телевизии. Важно е да се отбележи, че към момента на обявяването на тези твърдения не са представени доказателства или решение на компетентен орган за наличието на подобен картел.

В края на съобщението си Трифонов благодари на екипа и зрителите, които са подкрепяли проекта. Макар че телевизията спира, той остави вратата отворена за бъдещи появи с фразата: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“.

Засега не е ясно кога точно ще бъде последното излъчване, какво ще се случи със служителите или дали част от предаванията ще се прехвърлят в интернет.

Телевизия „7/8“ започна да излъчва на 4 ноември 2019 г. след края на периода на Слави в bTV. Проектът предлагаше авторски предавания, хумор и музика с участието на сценаристите му и „Ку-ку бенд“. От 1 септември 2020 г. каналът премина към платено разпространение. През годините медията се превърна и в платформа за политическите послания на партия „Има такъв народ“, особено по време на кампании.

Какво ще последва за екипа и дали Трифонов подготвя нов медиен формат, засега остава неизвестно.