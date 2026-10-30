Стоян от „Ергенът“ и Памела: Професионални отношения или нова любовна драма?

Развлечения

Стоян Димов отново дава повод за разговори, като в социалните мрежи се появи серия от видеа, в които той е в компания с Памела. Тя е участничка във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, от който напусна преди дни. Интересното е, че Памела в интервю заяви: „Аз не съм била влюбена“. Въпреки това, общите кадри с Стоян създават усещане за голяма близост и много непринудено общуване между двамата.

Закачки и спорни моменти в Instagram

Двамата се появяват заедно в няколко ситуации, които карат последователите им да си задават въпроси. В едно от най-новите видеа Стоян и Памела са на спортна площадка, където се забавляват и изглеждат напълно естествени един с друг. Общото им чувство за хумор привлича вниманието и подсказва, че се разбират отлично.

Само три дни по-рано двамата отново се появяват в социалните мрежи, но този път в домашна обстановка. Видеото е заснета като закачлив спор, при който разменят реплики и привидно се карат. Всичко това обаче изглежда повече като забавление между хора, които се чувстват максимално комфортно един с друг. Именно тези кадри провокираха феновете да се запитват дали Памела не е намерила извън риалити формата точно това, което липсваше в шоуто, и дали между нея и Стоян няма нещо повече от просто приятелство.

Професионален подход или тактика?

Темата беше повдигната и в коментарното студио на „Преди обед“, където Стоян се присъедини към седмичните коментатори. Когато бе попитан директно за кадрите с Памела, той заяви, че отношенията им са чисто професионални. С този отговор дватама оставиха любопитството около тяхната близост без категоричен романтичен отговор, което само добавя допълнителна интрига към историята.

Нова роля в света на фитнеса

Освен любовните мистерии, Стоян Димов се фокусира и върху кариерата си. Оказва се, че той влиза в нова роля – тази на треньор. В едно от последните си видеа той с чувство за хумор загатва за новото си занимание, като се присъединява към екипа на UPREFORMER. Това е българска верига от студиа за пилатес реформър, където тренировките се провеждат чрез видеоинструкции на екран. По този формат участниците следват упражненията и обясненията, без да е нужно присъствието на инструктор на живо в залата.

Философия и спорт

Пловдивчанинът, който по образование е юрист и работи като брокер на недвижими имоти, продължава да демонстрира и артистичната си страна в социалните мрежи. Голяма част от публикациите му са посветени на спорта и интензивните тренировки, които вече са неизменна част от ежедневието му.

Освен физическата подготовка, Стоян споделя и своите философски разсъждения за живота, отношенията и начина, по който възприемаме света. В една от последните си публикации той показва именно тази страна, излизайки отвъд шегите и ежедневните забавления. Очевидно е, че обича да провокира и да кара хората да погледнат на житейските ситуации от различен ъгъл.

Контекст

Стоян Димов стана известен като един от тримата ергени в петия сезон на романтичното риалити „Ергенът“, излъчен през 2026 г. по bTV. По време на участието си той привличаше вниманието с добре поддържана визия и ексцентрично поведение.