Театър „София“ прави 50% отстъпка за всички спектакли

Развлечения

Театър „София“ подготвя се за 1 ноември с истински подарък за публиката – 50% отстъпка за всички представления от репертоара. Това е шансът да хванем на живо Лилия Маравиля, Пламен Манасиев, Дария Симеонова и Ивайло Герасков, без да се притесняваме толкова за цената на билета.

През октомври и ноември на сцената ще бъдат някои от най-обичаните заглавия. Можем да очакваме „Ужасните родители“ с Милена Живкова, Дария Симеонова, Гергана Филипова, Пламен Манасиев и Димитър Стойнов, както и заглавия като „Любов и други аварии“, „Покана за вечеря“ и „Феята от захарницата“.

От трупата смятат, че будителите са навсякъде, където някой запалва искра в друг човек, а магията започва точно в момента, в който светлините в залата гаснат и се вдига завесата.

Честно казано, такава емоция на половин цена е предложение, което просто не се пропуска. Кой спектакъл ще изберете за своя „просветителски“ изход?