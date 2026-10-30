6 от 10! Краси от Ергенът постави нов рекорд: е свързван с шест от участничките

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Красимир Томов отново е в епицентъра на най-пикантните слухове около „Ергенът: Любов в рая“. Бизнесменът, който се завърна в риалитито, за да потърси любовта си за втори път, се свързва с цели шест от участничките в настоящия сезон. Още с появата му в имението започнаха въпросите за старите му познанства, предишните връзки и отношенията му с някои от дамите.

През първия сезон зрителите го запомних не само с любовните триъгълници, но и с прословутото „пране“. Тогава Красимир и Емили се усамотиха в пералното помещение, за да търсят прах за пране, което бързо се превърна в източник на двусмислени коментари. Самият той по-късно се пошегува, че зрителите ще го запомнят с това, че е „пуснал 3 перални в предаването“, защото обича чистотата. Тогава той достигна финала с Киара, но връзката им извън шоуто не издържа и двамата се разделиха, след което имаха и публични разногласия. Преди това той дори поднесе диамантен пръстен на Ана-Шермин, преди появата на Киара да създаде нов любовен триъгълник.

Кой е в списъка на Краси?

Според информация от светски сайтове, бизнесменът е имал близки отношения с шест от жените в настоящия сезон, макар информацията да идва от неназован източник и да не е независимо потвърдена. В списъка присъстват две жени с име Габриела. Габриела Петрова е екранната половинка на Радо, а Габриела Великова привлече вниманието на Педро още в началото. Интерес предизвикват и имената на Васка и Галена, тъй като и двете са познати от предишни участия във формата. Важно е да се отбележи, че няма потвърждение за интимни отношения с всички шест жени, нито е уточнено кога са се случили тези близости – преди снимките или по време на предаването.

Признанията по време на банкета

Допълнителен интерес към слуховете предизвика разговор по време на един от банкетите, където останалите участници директно попитаха Красимир с колко от присъстващите жени е имал интимни отношения. Той призна за три от тях, което доведе до предположения кои са въпросните дами и дали настоящите им партньори знаят за миналото им.

Една от най-обсъжданите истории е тази с Ралица. Краси потърси разговор с нея насаме веднага след завръщането си, като стана ясно, че се познават от години. По-късно Ралица разкри пред Георги, че са имали интимни отношения в миналото, но връзката им не е продължила, защото тя е заминала за Англия. Георги прие признанието спокойно, заявявайки, че миналото не е негова работа и не е от значение, ако той е бъдещето за Ралица.

По-разтърсени се оказаха Габриела Петрова и Радо. По време на банкета започнаха предположения за близост между Габи и Краси. Радо първоначално беше убеден, че по време на риалитито не се е случило нищо, но по-късно Габриела му призна, че преди години е имала интимна близост с бизнесмена. Макар става въпрос за минало, а не за изневяра в предаването, разговорът засегна доверието между двойката.

Слухове за „спящия Цецо“ и Галена

Най-провокативната част от разговорите засяга Галена. Според анонимен източник, цитиран в светските издания, в предаването предстои да бъде показана сцена на близост между нея и Красимир. Твърдението е, че в същото помещение по това време се е намирал и Цецо, който обаче е спял. Тази история веднага предизвика предположения за нов скандал в имението, но за момента няма независимо потвърждение дали сцена в такъв вид действително съществува и ще бъде излъчена.

Завръщането на Краси в „Ергенът: Любов в рая“ беше представено като нова възможност за намиране на партньорка. Заедно с него в имението се върнаха и Валентин Петров и д-р Пенко Обретенов, чиято поява беше обявена в края на епизода от 22 октомври. Оказа се обаче, че за Красимир това участие е свързано не само с търсенето на любовта, но и с отношения, започнали далеч преди настоящия сезон. Слуховете за още три участнички остават непотвърдени.