Блондинки в действие: Златка Райкова и Светлана Василева се борят с акумулаторите

Развлечения

Златка Райкова и Светлана Василева решиха да ни покажат, че приятелството им е за всякаква ситуация – дори когато колите им откажат в най-неподходящия момент. Двете плеймейтки споделиха в социалните мрежи серия от видеа, в които се опитват да си дадат ток на автомобилите.

Драмата започва след падел игрища, където Златка казва, че е трябвало да изключи аварийните светлини. Светлана, която влиза в ролята на „спасител“ с плик кабели в ръка, демонстрира техническите си познания с лаконичното: „Червеното на плюс, черното на минус“.

Разбира се, теорията е едно, а практиката друго. Докато Светлана обяснява схемата, Златка веднага я контрира: „Сами да го правим? Аз предлагам да извикаме някой отвътре“. В крайна сметка, макар двете да са успели сами да вдигнат капаците на мощните си джипове, за свързването на кабелите се намесват двама случайни мъже, които просто са вървели по улицата.

Дамите признават, че никога досега не са се сблъсквали с подобен проблем, но имат някакви познания. „Две блондинки могат да се справят“, констатира бившата г-жа Гущерова. Райкова сподели и видео от дома си, в което си топли краката в гореща вода, защото много се е намръзнала.

Честно казано, този „DIY“ проект за начинаещи е точно това, което ни трябваше – малко смях и доказателство, че дори и с най-скъпите джипове, един забравен ключ на аварийките може да те върне в реалността на улицата. Дали наистина са се справили сами или просто са били достатъчно чаровни, за да спрат двама минувачи, оставаме да гадаем.