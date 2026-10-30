Юбилейно лукс-парти под Бурж Халифа: Валя Стораро празнува 50-годишнините си в Дубай

Развлечения

Валя Стораро отбеляза 50-годишнината си на 26 октомври в Дубай, като тържеството се проведе под върха на най-високата сграда в света – Бурж Халифа, която послужи за естествен декор. На тържеството бяха синовете ѝ, двете ѝ снахи и близки приятели, сред които Софи Маринова със сина си Лоренцо и неговата годеница.

Семейството прекарва повече от седмица в емирството, като Тони Стораро се е постарал времето им да бъде незабравимо, в годината на юбилея им – певецът навърши 50 на 2 август. Освен разглеждането на съвременния Дубай, те посетиха природни атракции, направиха бедуинско приключение в пустинята, наели си яхта и пазаруваха в луксозни бутици.

Преди да отлети за Дубай, Тони Стораро беше в Атина за интензивни репетиции със специално формиран бенд от 17 гръцки музиканти. С тях той ще излезе на сцената на 13 ноември в столичната „Арена“, където ще отбележи собствената си 50-годишнина с впечатляващ концерт.

Подготовката по мащабното шоу вече навлиза във финалната си фаза, а Тони подновява работата по него след завръщането си от Дубай още тази седмица. Спектакълът на 13 ноември ще включва големите му хитове, но ще се отличава от шоуто му преди две години с нови аранжименти, различни музиканти и изненади с гостуващи звезди.

Единственият въпрос е дали ще можем да издържим на цялата тази доза блясък и музика в един вечер?