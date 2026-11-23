Развлечения

Ваня Запрянова и Светлин Митев се появиха заедно в новия епизод на „След Игрите Podcast“, воден от Симона Ръждавичка. Двамата, които отново обединиха сили в звездния турнир, се върнаха към края на връзката си и причините, които доведоха до раздялата.

Пред „Генерал Ръждавичка“ те обсъдиха кой е преживял по-тежко раздялата, за какво съжаляват и дали днес гледат по различен начин на отношенията си. Не оставиха без отговор и въпроса дали след повторната им среща на Арената са прехвърчали отново искри.

Ваня и Светлин направиха равносметка и за участието си в битката на звездите. Те стигнаха до големия финал, но отстъпиха победата на Мартин и Николета. Двамата разкриха как са се почувствали, когато голяма част от останалите участници застанаха на страната на техните съперници, и коментираха напрежението с Раду и Пелипенко.

Разговорът се заби и в по-лични теми. Ваня сподели за трудните моменти в живота си и случаите, в които е трябвало да покаже уязвимост. Светлин пък отговори на въпросите дали съжалява за решенията си в любовта и какво точно е научил от връзката им.

Двамата не подминаха и любовните скандали около Алекса, Елица и Сапунджиева, като коментираха дали са забелязали близост между Алекса и Сапунджиева извън Арената и дали биха простили изневяра.

В края на епизода финалистите обсъдиха и осмия сезон на „Игри на волята“, включително отношенията между Иван, Александра и Жасмина, както и признанието на Йордан за целувките му с Александра.

Заради друга жена ли са се разделили Ваня и Светлин и има ли шанс любовта им да получи втори шанс, може да се види в новия епизод на подкаста.