Развлечения

Филип Аврамов и Мая Бежанска се слагат в комедията „Сватба със закъснител“, която ще се играе на 4 декември от 19:30 часа в Théatro отсам канала. Очаквайте пълна доза хумор и цял куп безумни ситуации, така че е време да си осигурите билет за малко смях.

Зад постановката стои продуцентската компания Feri Art Productions. Те са на пазара от 2010 година и се занимават с организирането на културни събития и театрални продукции, като целят да популяризират българската култура чрез концерти и съвременни прочити на класически произведения.

Компанията се стреми да привлече и по-младата публика, за да ѝ покаже изяществото на театралното изкуство. Първият им проект беше комедията „Горката Франция“, която разглежда отношенията между баща и син, любовта и нещата, които ни правят различни. Пиесата се играе с голям успех, пренасяйки драматизма и комедията от реалния живот на сцената.

Дали „Сватба със закъснител“ ще бъде такъв хит като първия им проект? Ние залагаме на Филип и Мая!