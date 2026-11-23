Развлечения

Юлиан Вергов е супер доволен от това как Алена се развива и му харесва, че тя не се затваря в едно направление, а „бута, ръга и върви напред“. Бащата признава, че вече не я критикува, защото тя е достатъчно голяма и сама знае какво прави. По думите му, докъм първи-втори клас е критикувал, но след това е излишно. Все пак понякога споделя с нея как той би постъпил по различен начин и обяснява защо.

Алена Вергова, която е завършила „Актьорство за драматичен театър“ в класа на проф. д-р Ивайло Христов, в момента е заета със снимки на филм. Юлиан добави, че тя още е червенокоса и че този цвят много й отива.

Творческият път на актрисата започна още през 2011 г. с роля в „Ревизор“ на Народния театър, режисирана от Мариус Куркински. Пред камерата тя дебютира през 2017 г. в „Откраднат живот“ като Алиса, а две години по-късно изигра Джула в „Петя на моята Петя“.

През 2022 г. Алена се появи в късометражния „Ретрограден Меркурий“ в ролята на Виктория, а през 2024 г. снима сериалът „Майките“ като Моника. През 2025 г. тя става и сценарист и режисьор с късометражния филм „Фрам“. От миналата година актрисата е част и от екипа на Военния театър.

Щом става въпрос за музика, Юлиан уточнява, че пеенето за Алена е чисто забавление и естествено продължение на артистичните ѝ търсения, а не точно кариера.

Междувременно актьорът си взе малко кученце от породата немска овчарка и дъщеря му е много щастлива.

Ето това е името на подкрепата – да я оставиш да „ръга“ сама, докато ти просто се възхищаваш от червената коса!