Развлечения

Новият турски сериал „Нощна приказка“ започва по DIEMA FAMILY на 23 ноември. Историята ни хвърля в един класически сблъсяк между омразата и любовта, където един наранен мъж се опитва да разбере дали чувствата могат да изтрият желанието за отмъщение. Зрителите ще следят този драматичен път всяка делнична вечер от 20:00 ч., в разговори за съдбовенни срещи, скрити истини и решения, които могат да се обърнат в най-неподходящия момент.

В центъра на разказа е Махир, в ролята на когото виждаме Бурак Дениз. Животът му се променя още като дете, когато губи баща си. Трагедията оставя дълбока следа в живота му и го превръща в човек, посветил всичките си сили на една цел – да открие виновника и да го изправи пред закона. Години по-късно Махир вече е полицай и се завръща в родния си град, за да залови Кюршад. Гюркан Уйгун играе опасния престъпник, който умело прикрива истинското си лице зад фасадата на влиятелен и уважаван бизнесмен.

Пътят към справедливостта обаче става много по-сложен, когато се намесва любовта. Махир среща загадъчна млада жена и се влюбва в нея от първия поглед. Тъй като в началото дори не знае името ѝ, той започва да я нарича Шехерезада. Иронията на съдбата е в това, че непознатата всъщност е Джанфеза, в ролята на коя е Язгъ Джошкун. Тя е дъщерята на точно този човек, когото Махир преследва от години.

Джанфеза не е типичната героиня, която просто чака да бъде спасена. Тя е смела, непокорна и свободолюбива, като категорично отказва да се подчинява на чужда воля. Проблемът е, че баща ѝ има свои собствени планове за нея и е решил да я омъжи против желанието ѝ. Така любовта между двамата се сблъсква с огромни пречки: семейна вражда, криминално минало и клетва за възмездие.

Докато Махир търси своята Шехерезада, той не спира да следи Кюршад. Шансът да събере нужните доказателства срещу него идва в най-драматичния възможен момент – в деня на сватбата на дъщеря му. Младият инспектор отива на тържеството с ясна цел, но не подозира каква изненада го чака там. Въпросът е дали ще избере справедливостта или чувствата му ще се окажат по-силни от желанието за отмъщение, когато разбере коя е булката.

Бурак Дениз е един от най-разпознаваемите съвременни турски актьори. Роден на 17 февруари 1991 г. в Истанбул, той първоначално завършва специалност „История на изкуството“, преди да се посвети на актьорството. Публиката го познава от романтичната комедия „Любовта не разбира от думи“, където си партнира с Ханде Ерчел, както и от продукции като „Нашата история“, „Марашанец“, „Шахмаран“, „Другият човек“ и сериала „Избраният“. В „Нощна приказка“ той показва различна страна на таланта си, играйки човек, разкъсан между дълга и любовта.

Неговата екранна партньорка Язгъ Джошкун също има впечатляващ път. Родена на 15 април 2005 г. в Истанбул, тя започва да снима още на шест години. Голямото ѝ признание идва с ролята на Асие в хита „Моите братя и сестри“, а през 2022 г. получава награда „Златна пеперуда“ в категорията „Изгряващи звезди“. В образа на Джанфеза тя трябва да пресъздаде сложна героиня, бореща се за свободата си сред семейни тайни.

Интересен факт е, че Бурак Дениз и Язгъ Джошкун вече са работили заедно в „Нашата история“, така че химията между тях не е случайна. В актьорския състав на „Нощна приказка“ присъстват и други познати имена като Месут Акуста, Йозлем Тюркад и Ерен Вурдем.

За тези, които не могат да чакат, потребителите на NOVA PLAY могат да гледат всеки епизод 24 часа преди телевизионното му излъчване. Платформата предлага и ексклузивно съдържание, както и възможност за гледане без реклами. Остава само да видим дали любовта наистина може да победи омразата.

Смятате ли, че Махир ще успее да прости, или законът винаги трябва да е над всичко?