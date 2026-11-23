Развлечения

Майчинството не е било лесно за актрисата Параскева Джукелова. Тя призна, че е чакала цели 10 години, преди да се случи желанието й. Ситуацията е била толкова тежка, че в един момент тя е казала на партньора си, режисьора Виктор Божинов: „Чувствай се свободен да намериш някоя жена, която да ти роди дете“.

Днес двамата са щастливи родители на пораснала дъщеря Калина. Според Джукелова децата са „Божии чеда“ и пътят до тях изисква много търпение и вяра. Тя използва своя опит, за да насърчи всички жени, които се борят с репродуктивни проблеми, и ги съветва никога да не губят надежда, че един ден ще прегърнат своето дете.

Емоционално признание, което показва колко голяма е била борбата им. Дали някой от вас е минавал през подобно изпитание?