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Катето Евро наскоро отпразнува 70-годишния си юбилей и в ефирно признание сподели, че ролята на обичана майка и баба не ѝ е достатъчна. Макар професията ѝ на актриса да е любима, тя смята, че нищо не е пълно без надеждата за нова любов в живота ѝ.

Вдовицата призна пред Жоро Любенов в БНТ, че никаква житейска радост не може да замени тръпката в стомаха и вечното питане „ще ти се обади ли той, или не“. Катето се надява синът ѝ, Сашо Кадиев, да няма нищо против тя да се влюби отново, което си пожелава от цялото сърце.

Когато става въпрос за външността си, актрисата е напълно открита – тя вече не се вълнува от аксесоари, дрехи или шумни партита, но инвестира сериозни суми в естетични процедури и козметика за лицето си. „Суетна съм и не го крия. Постоянно се гледам в огледалото и пръскам пари за лицето си, защото искам кожата ми да е сияйна и свежа като прасковка“, сподели тя.

По отношение на личния си живот, преди време се говореше за възможна заигравка между нея и Добромир Банев. Поета е чест гост в дома ѝ, но и двамата твърдят, че са просто добри приятели.

Честно, колкото и да е на 70, желанието за „пеперудки“ е напълно разбираемо – любовта няма дата на изтичане, а инвестицията в кожата е единственият безалтернативен залог.