Развлечения

Венци Мицов е убеден, че някой от екипа на „Трейтърс“ се е обидел на него. Музикантът сподели това в социалните мрежи, само ден след като се оплака, че не получава достатъчно ефирно време. Тази скоролепна драма е довела до конфликт с продуцентите на предаването от bTV, с Дъг Джеймс, който контролира българското издание на шоуто, както и с главния редактор Радослав Дечков и режисьора Цветомир Матев.

Мицов е категоричен, че в последния епизод почти не присъства. Според него няма доказателства, че е участвал, а участието му се свежда до около три или седем секунди. С лека ирония той добави, че ефирът е скъпо нещо и не трябва да бъдат придирчиви.

Нещата стават още по-интересно с разкритията за Йордан Крачунов. Дани, който бе изгонен, въпреки че беше част от голямата коалиция около волейболиста Георги Братоев, е споделил пред Венци малко преди да си тръгне. Той е казал на Мицов, че не е част от никакви съюзи и затова трябва да очаква скоро да бъде изгонен.

Това признание веднага разгореща феновете на формата. В мрежата се върти сериозен спор – дали Венци наистина ще излети бързо, защото не влиза в коалиции, или всъщност това е хитра тактика от негова страна, за да остане максимално дълго в шоуто.

Дали е стратегия за оцеляване или просто лош къс с монтажа, ще видим скоро. А вие на кого вярвате – на Дани или на „невидимия“ Венци?