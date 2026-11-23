Развлечения

„Проклинам те никога да не обичаш! Никога!“, е изревал Азис в лицето на почти двегодишната си дъщеря Рая. Малката, която по това време се е държала за краката му, се е стреснала толкова много, че се е разплакала.

Певецът е споделил тази история, обяснявайки, че тежките думи са изрекли в изблик на гняв след предателство в любовта. Досега той е обичал истински два пъти, но остава мистерия дали изневярата е дошла от някоя от тези две големи връзки.

Сега Рая е на 19 години и мечтае да стане актриса, но Азис не е споделил дали клетвата му е застигнала.

В момента 48-годишният изпълнител вече приема полигамията. Той не вярва, че един човек може да бъде само с един партньор за дълго време. Затова, ако гаджето му пожелае да бъде с друг, Азис би се съгласил без проблем и не би обидил партньора си за това. Певецът твърди, че прощава всичко в любовта, включително и предателството, заради което е проклел дъщеря си.

Връзки и предпочитания

Азис остава приятел с всичките си бивши гаджета, не говори лошо за тях и дори често се вижда с тях по празници. Оказало се, че е толкова широкоскроен, че се е сприятелял и с новите им половинки.

В подкаста на Ивка Бейбе певецът разкри и какво го привлича в мъжете. Въпреки че сам е суетен, той не харесва такива мъже. „Мен ме възбуждат мъже! Не красиви, не оскубани, не претенциозни, не харесвам суетни мъже. Харесвам по-изсуленки, по-разгащени, гащници, по-рошави, събудили се току-що, мрачни, не весели, необщителни“, сподели той.

Добави също, че не държи избраникът му да бъде активен в леглото, тъй като тази активност му идва малко неестествено и предпочита по-бавните неща.