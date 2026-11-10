Цвети от „Игри на волята“ разтърси всички с признание за тежкото си детство

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„Баща ми уби мама. Бях едва на 6 години, когато това се случи. Това е нещо непростимо!“, споделя Цвети Станева. Трагедията се случва след жесток конфликт в заведение, където баща ѝ удря майка ѝ. Жената пада, удря главата си и умира. Цвети вярва, че ударът е бил абсолютно умишлен, и споделя, че знае, че баща ѝ я е бил.

След това мъжът избива три години в затвора. Когато излиза на свобода, той създава ново семейство, а Цвети остава да бъде отгледана от баба си в апартамент в София. Според шампионката е израснала супер щастливо и не е била лишена от нищо, макар баба ѝ да се е лишавала. Майка ѝ е била на едва 24 години, когато е загинала.

Баща ѝ е опитал да възстанови контакта с нея след излизането си от пандиза, за да обясни своята версия на събитията. Станева го изслушва, но не намира сили да му прости. Миналата година той е починал от рак, което означава, че тя така и не успява да се сбогува или да проведе друг разговор с него.

Въпреки този ужасяващ старт в живота, Цвети изгражда сериозна спортна кариера и става световна шампионка по калистеника през 2021 година. По-късно става известна като една от най-силните жени в риалитито „Игри на волята“, където демонстрира не само физическа мощ, но и желязна психика. Тази година тя се завърна на Арената, за да участва в звездните турнири.