Мариана Векилска се бори с разсеяността

Развлечения

Мариана Векилска сподели в социалните мрежи една от онези ситуации, в които мозъкът просто решава да вземе почивка в най-неподходящия момент. Телевизионерката разказа как е забравила лампа, която е трябвало да върне в магазина, на пейката до вратата на гаража си.

Целият процес е започнал с типичното сутрешно бързане. Мариана описва как е изхвърчала откъщи рано, въоръжена с куче, вода, кафе и кашончето с лампата, отпрашила по задачи. Докато четири часа по-късно не е спряла пред магазина за лампи.

Моментът на истината е настъпил при отварянето на багажника – лампата е липсвала. Първата реакция на Векилска е била пълна капитулация с едно кратко „Край! Отиде лампата!“, убедена, че някой вече я е прибрал.

Разбира се, в историята трябва да има и щастлив край. Мариана е пришпорила колата обратно към вкъщи, където е открила лампата точно там, където я е оставила сутринта.

Несмотря лекия шок от собствената си разсеяност, водещата е останала с много приятно чувство от факта, че никой не е посегнал да прибере нещо, което не е негово. Да си забравиш вещите е едно, но да ги намериш на същото място е истинско чудо за нашето време.

Кой от вас също е в отбор „забравих ключовете/телефона/разума си“ днес?