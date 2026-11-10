Народни ритми в БНТ 1: „Трепетлика“ и „Младост“ влизат в екрана

Развлечения

За любителите на автентичното звучене предвидени са гостуванията на народен оркестър „Трепетлика“ Бургас с диригент Пепа Запрянова и гайдарски оркестър „Младост“ под ръководството на Стойко Георгиев. Очаквайте ги в новия брой на предаването „Иде нашенската музика“.

За тези, които обичат и малко носталгия, рубриката „Златни страници“ ще ни върне към Паша Христова. В нея ще се спомнят за нея и нейните интерпретации на фолклорни песни.

Предаването може да се гледа всяка събота от 13:15 ч. по БНТ 1. Не е лош план за един ленив следобед, нали?