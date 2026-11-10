Лили Иванова засича пет града през 2027 г. с ново турне

Развлечения

Лили Иванова подготвя нова поредица от пет концерта през 2027 година, с които ще се срещне с почитателите си в различни части на България. Певицата обяви подробностите за турнето си с LI ORCHESTRA лично в социалните мрежи.

Графикът започва на 9 юли във Варна на сцената на Летния театър. На 22 юли тя ще бъде отново в Летния театър, но този път в Бургас, а на 30 юли ще се появи в Белоградчик като част от фестивала „Сцена на върховете“.

Есента продължава с концерт на 15 септември в Античния театър в Пловдив, а финалът на цялата поредица е насрочен за 11 декември в зала 1 на НДК в София.

Тъй като интересът се очаква да е огромен, екипът на певицата предложи трик за тези, които не искат да останат без място. Може да се направи регистрация на официалния сайт lilitour2027.com, което дава възможност за покупка на билети 24 часа преди останалите.

Да си признаем, че с такъв размах и организация Лили просто не спира да ни показва как се прави истинско шоу. Кой от вас вече е в опашка за регистрация?