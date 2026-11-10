Това море ще прелее – най-гледаната турска драма на 2026 г. идва в България

Развлечения

Започваме с тежката артилерия в турските продукции. „Това море ще прелее“ (Taşacak Bu Deniz) е най-гледаният сериал в момента в Турция и вече е на път да завземе екраните в България. Историята, която в момента завладява зрителите в южната ни съседка, ще бъде излъчвана паралелно и при нас, .

За тези, които не могат да издържат до официалния старт, абонатите на VOYO вече са имали възможност да се насладят на предпремиерата още на 9 ноември. За останалите пък bTV Story стартира излъчването на 16 ноември, понеделник. Епизодите ще се въртят всяка делнична вечер от 20:00 ч., което е идеалният час за доза драма след работа.

Война на фамилиите и забранена любов

Сюжетът ни отвежда в живописните околности на град Трабзон, където сред бурните вълни и непристъпните планини на Черноморието кипи една безмилостна вражда. Тук от поколения се сражават две могъщи фамилии – Кочари и Фъртъна. В центъра на този конфликт попадат Адил Кочари и Есме Фъртъна. Двамата са свързани от огромна любов в миналото, но са белязани от вековната омраза между техните два непримирими рода.

Адил Кочари е представен като горд син на планината – силен, темпераментен и верен на своите принципи. От другата страна е Есме Фъртъна, смелата дъщеря на морето, която е свободолюбива, непокорна и готова да се изправи срещу всеки, който застане на пътя ѝ. Когато се запознават като тийнейджъри преди 20 години, между тях пламва любов, която е по-силна от омразата и по-непреодолима от пропастта между семействата им.

Семейни интриги и загубени деца

Разбира се, в турски сериал не може да бъде само романтика. Съдбата им подготвя жестоко изпитание, след като коварни семейни интриги разделят пътищата на Адил и Есме. Най-трагичният момент е фактът, че детето, родено от тяхната любов, е отнето от Есме, преди тя изобщо да успее да го прегърне. Години наред тя е живяла с мисълта, че дъщеря ѝ е мъртва, докато Адил е бил напълно в неведение за съществуването на детето.

Двадесет години по-късно любовта им се е превърнала в дълбока ненавист, но всичко се обръща с пристигането на Елени Миряно. Тя идва от Гърция в търсене на истинските си родители, след като разбира, че е осиновена. Без да подозира, Елени се оказва въвлечена в опасната война между Кочари и Фъртъна, като се оказва, че може да е неразривно свързана и с двата рода.

Нови чувства и познати лица

Пътят на Елени се пресича с този на Оруч Фуртуна – млад лекар и наследник на едно от враждуващите семейства (Фъртъна). Между двамата се заражда силно чувство, което ги поставя пред трудния избор между повелите на рода и повика на сърцето. Всичко това се случва на фона на безкрайната синева, където една дълго пазена истина обещава да предизвика буря, която никой няма да спре.

В главните роли виждаме Улаш Туна Астепе, който вече ни е познат с ролята си в „Ти разкажи, Черно море“, и Дениз Байсал, която плени зрителите като Хазан в „Госпожа Фазилет и нейните дъщери“. В образа на Елени е начинаещата актриса Ава Яман, а нейният екранен партньор е Бурак Йорюк, познат от „Бараж“ и „Любов, логика, отмъщение“.

Игра за феновете

По повод ексклузивния старт bTV Story и VOYO организират специална игра във фейсбук. Всички, които очакват поредицата, могат да се включат, като отговорят на въпроса „Кое море ще прелее от любов?“ в коментар под поста. Десет щастливци, избрани чрез томбола, ще спечелят по един месечен абонамент за VOYO, което е супер шанс да гледате епизодите 7 дни преди ефира. Срокът за участие е до 18 ноември.

Да видим дали тази нова драма ще успее да избие старите фаворити или просто ще ни накара да плачем в първия епизод.