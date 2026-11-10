Ерика Баду идва в София: Нова дата за концерта и тайните на нео соул иконата

Развлечения

Ерика Баду ще се предъяви пред българската публика в зала 1 на НДК на 25 януари 2027 г. Това е новата дата за дългоочаквания първи самостоятелен концерт на певицата в България. Промяната идва след като част от европейските ѝ участия, които бяха планирани за октомври 2026 г., бяха отложени заради непредвидени обстоятелства.

Графикът на турнето включва и други спирки в Европа: Милано на 15 януари, Париж на 20 януари и Катовице на 27 януари. За тези, които вече са с билети в ръка, добрата новина е, че те остават валидни за новата дата без нужда от презаверка. Ако обаче плановете ви се развалиха, можете да върнете билетите си до 9 декември 2026 г. включително в обекта на Eventim, от който са закупени. При опции като TicketDirect и E-ticket трябва да изпратите имейл до info@eventim.bg с номера на поръчката. Останалите билети за 25 януари са в продажба в мрежата на Eventim.

Жената зад нео соула

Ерика Баду е много повече от просто глас – тя е автор на песни, продуцент, актриса и истинска модна икона с необичайни интереси. С нейния характерен глас, впечатляващи тюрбани и неподражаемо сценично присъствие тя се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на нео соула. Но зад този артистичен образ се крие една много любопитна личност.

Родена като Ерика Аби Райт на 26 февруари 1971 г. в Далас, Тексас, тя избира сценичното си име с много точно значение. „Kah“ е дума с древноегипетски произход, свързана с вътрешната същност или душата на човека, докато „badu“ идва от любимото ѝ джазово вокално импровизиране – т.нар. scat singing. Така името ѝ става директно отражение на цялата ѝ музикална и духовна философия.

Преди да се фокусира изцяло върху музиката, Баду сетовира се в съвсем различни академични сфери. Тя учи театър в Grambling State University в Луизиана, но не се ограничава до това – квантовата физика е сред дисциплините, които изучава допълнително. Сценичните изкуства са я привличали от малка, което я води в училище за сценични и визуални изкуства. Там пее, танцува и участва в театрални постановки, а в един момент дори работи като учител по драма, докато изгражда музикалното си име.

От спонтанни хитове до духовна работа

Нейните хитове често се раждат по неочакван начин. Песента „Tyrone“ например се появява спонтанно по време на концерт, когато певицата импровизира върху идея, разработена по време на репетиции. Парчето се превръща в емблематичен музикален разговор за разочарованията във връзките и мъжете, които не винаги оправдават очакванията, превръщайки се в химн за много жени, които са имали какво да кажат на бившите си.

Една от най-неочакваните страни на Баду е работата ѝ като дула – човек, който оказва физическа и емоционална подкрепа на жени по време на бременност и раждане. Тя обаче не спира дотук и работи като дула за умиращи хора, като им осигурява подкрепа в края на живота. Тази дейност е част от нейната философия за човешката близост и грижата за другите. Според нея това е свързано с начина, по който възприема изкуството – като възможност за създаване на пространство за емоции, споделяне и свързване с хората.

Мода, награди и нови звуци

Трудно е да си представим Ерика Баду без нейните високи тюрбани, екстравагантни шапки и нестандартни модни комбинации. Тя изгражда своя визуален свят още от дебютния албум Baduizm през 1997 г., вдъхновна се от африканската култура, винтидж естетиката и бохемския стил. Модният ѝ принос е официално признат и през 2024 г. Съветът на модните дизайнери на Америка (CFDA) ѝ присъжда наградата Fashion Icon Award.

Музикалното ѝ наследство е огромно. След Baduizm следват албумите Mama's Gun, Worldwide Underground и двете части на поредицата New Amerykah. До момента тя е спечелила пет награди Грами и има 20 номинации. През 2025 г. Billboard Women in Music я награжда с Icon Award за цялостния ѝ принос към музикатата.

След единанадесетгодишна пауза от пълноформатни албуми, в края на август 2026 г. тя представи новия си съвместен проект с легендарния продуцент The Alchemist – „Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment“. Това е доказателство, че артистичните ѝ търсения далеч не са приключили. Очакваме я с нетърпение, за да видим (и чуем) всичко това на живо в НДК. Кой от вас вече е с билет и просто брои дните до януари?