Радо Шишарката се завръща с „Самотна лодка“

Развлечения

Радо Шишарката отново разбуди интерес в музикалните среди с нов проект. Изпълнителят представи песента „Самотна лодка“, като този път зад музиката и текста стои самият той – Радослав Петров.

В записа се включват популярни музиканти. В парчето чуваме бузукара Цецо Поразяващата ръка, Мишо Николов на тромпет и Стефан Глорияни на китара.

Дали ще е нов хит за кръчмите или просто носталгия по старите времена, само времето ще покаже. Кой знае дали ще се върне до нивото на „Тигре, тигре“, но заглавието звучи доста драматично.