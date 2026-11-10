Радо Шишарката се завръща с „Самотна лодка“
Радо Шишарката отново разбуди интерес в музикалните среди с нов проект. Изпълнителят представи песента „Самотна лодка“, като този път зад музиката и текста стои самият той – Радослав Петров.
В записа се включват популярни музиканти. В парчето чуваме бузукара Цецо Поразяващата ръка, Мишо Николов на тромпет и Стефан Глорияни на китара.
Дали ще е нов хит за кръчмите или просто носталгия по старите времена, само времето ще покаже. Кой знае дали ще се върне до нивото на „Тигре, тигре“, но заглавието звучи доста драматично.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.