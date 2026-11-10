Бате Емо разкри как е „набил“ Васил Илиев насред Кюстендил

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Емил Будинов, популярен като бате Емо, пусна бомбата, че е успявал да надвие Васил Илиев на борба, като подчерта, че е станало точно в родния град на Илиев – Кюстендил. Будинов сподели, че може би е единственият борец, който е постигнал това насред Кюстендил. Не остави обаче ясно дали става въпрос за официално състезание, приятелска схватка или нещо друго, но заявява, че е „набивал“ Васил Илиев.

Емил Будинов стана широко познат за публиката чрез участието си в риалити формата „Игри на волята“. Зад забавния образ на бате Емо обаче стои сериозен спортен миналог и кариера, с множество отличия.

От Самоков до световни титли

Двете звезди се познават още от ученическите години, тъй като и двамата са се занимавали с борба. Докато Васил Илиев е минавал през спортната школа „Олимпийски надежди“ в Кюстендил, пътят на Будинов започва в Самоков. Първоначално той се е насочил към ски алпийски дисциплини, но тогавашният директор на спортното училище, Никола Велчев, забелязвал потенциала му за борба. Велчев дори е казал на бащата на Емил, че синът му е роден да стане голям борец.

Прогнозата се е оказала напълно точна. Будинов се утвърждава в спорта, като печели четири световни титли по класическа борба и шест републикански титли при ветераните. Спомените му за Васил Илиев от този период са изключително положителни – той го описва като невероятен борец и един от най-дисциплинираните състезатели в ученическите години.

Предложението за „мутра“ и изборът на принципи

След края на спортната си кариера Васил Илиев избира друг път и през 1991 година основава ВИС, една от най-известните силови групировки по време на прехода. Емил Будинов обаче остава верен на спорта, въпреки че и той е получавал предложение да се присъедини към силовите среди. По негови думи е имал реалната възможност да стане мутра, но в крайна сметка е решил, че това не е пътят за него.

Будинов вярва, че семейството му го е спасило от този избор, тъй като през 90-та година той вече е бил женен и е имал дете. Освен семейството, решаваща роля изиграват и личните му принципи. Той споделя, че винаги е вярвал в презумпцията, че не може да направи лошо на друг, защото утре това ще му се върне – или на него, или на някой друг.

Работа с олимпийски шампиони и живот в Норвегия

Вместо да търси бързите пари на силови структури, Будинов избира трудния път на развитие в спорта. През годините се налага да съчетава няколко различни работни ангажимента, за да издържа семейството си. През деня води тренировки, а вечер работи като охранител в заведение в София.

Тази упоритост му помага да изгради сериозна треньорска кариера. Той работи в клуб „Левски“ и с национални формации при подрастващите. През 2014 година Емил заминава за Норвегия, където продължава да подготвя млади състезатели. В професионалния си път той става част от треньорския екип, който работи със Семен Новиков – олимпийски шампион по класическа борба от Париж 2024.

Спортната страст е предадена и в семейството му. Съпругата му Ани също е треньор, но по художествена гимнастика, а двете им дъщери също са се занимавали със спорт. Зад колоритното му телевизионно присъствие стои дългогодишна спортна кариера и житейски избори, за които той разказва открито.