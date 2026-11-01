Тамян и близост под завивките: какво се случи между Галена и Александър в „Рая“

Развлечения

След като Галена избра Александър на церемонията на розата, двамата получиха възможност да прекарат повече време заедно. Галена започна с прекаждане на стаята с тамян. Идеята беше да пречисти пространството от негативната енергия, която Жоро е оставил в нея, и да прогони всякакви съмнения. Видимо е искала да е сигурна, че Александър не я използва просто за параван, докато не се появи някое друго момиче.

Александър пък се опитва да бъде „джентълмен“ и обеща цялото си внимание, като заяви, че симпатиите му са искрени. Но тук идва забавният момент – първоначално той призна, че поканата му Галена да спят в едно легло може би е била прибързана стъпка. Галена обаче не е била толкова разколебана и изглежда е била много по-инициативна в сближаването, въпреки че само един ден преди това е споделяла легло с Цецо и Краси.

Камерите в спалнята уловиха движение под завивките, което остави място за интерпретации. Две двойки са споделяли една стая, а при другата двойка камерите също загатнаха за по-интимна вечер.

Докато двамата били в спалнята, ергенът изведнъж решил да излезе от стаята без обяснение. Това предизвика истински смях сред Галена, Таисия и Салех. Галена дори коментира, че той не е толкова разкрепостен като нея и останалите, но животът продължава.

Дали тамянът всъщност е помогнал на любовта или не, предстои да разберем.