Мария Илиева ни кара да завиним за лятото с кадри от Маями

Развлечения

Мария Илиева отказа да приеме есента и ни изпрати порция слънце от Маями. Певицата сподели кадри, на които изглежда като истинска звезда на холивудска ваканция, заобиколена от палми, басейн и безоблачно небе.

Лукът ѝ е дефиниция за небрежен шик: черен бански, червена бейзболна шапка, големи слънчеви очила и кокосов орех в ръка. Изглежда, че сезонът на банските за нея просто не свършва.

Това е една много по-непринудена страна на изпълнителката, далеч от сценичните тоалети, концертите и забързаното ежедневие, към което сме свикнали под прожекторите. Снимките излъчват свобода и безгрижие, а публикацията вече е събрала хиляди харесвания.

Нека сме честни – докато ние се чудим кое палто да извадим от гардероба, Мария ни доказва, че стилът ѝ е безупречен независимо дали е на сцената или на почивка.

Кой друг в момента е в режим „отказвам есента“?