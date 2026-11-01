Меди разпродаде втория си концерт в Арена 8888 за 4 часа и 54 минути

Развлечения

Меди буквално разчисти сайта за билети. Всички места за втория му концерт в Арена 8888 София бяха изкупени само за четири часа и 54 минути след старта на продажбите.

Залата за събитието на 12 март 2027 година е напълно пълна, а сайтът kupibileti.bg, който е единственото място, откъдето могат да се купят билетите, потвърди, че няма нито един свободен стол.

Ако сте пропуснали и този път, вероятно ще ви се докаже. За момента няма информация за нова дата, а ръководството на Арена 8888 е категорично – календарът им е запълнен с концерти и спортни състезания за една година напред. Според ръководството графикът не може да бъде разместен.

Меди отново доказа, че е сред най-обичаните изпълнители у нас.

Кой успя да грабне билет или пак останахте да гледате как изтича таймерът?