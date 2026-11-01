Станислава хвърли бомбата: Участничка от „Фермата“ е влюбена в Краси Радков

Развлечения

Станислава разтърси „Животът по действителен случай“ с признанието, че Таня, участничка във „Фермата“, е влюбена в нейния мъж. Актрисата, която заедно с Краси Радков води шоуто, сподели, че Таня не крие чувствата си, а тя самата често се обръща, за да не ги гледа.

В същото предаване двойката се върна към началото на връзката си в Сатиричния театър, където Станислава тогава е работила на рецепцията. Тя разказа как майка ѝ е трябвало да я убеди да отиде на спектакъл, след като Краси я е поканил с билет. Самият комик си спомни, че в онази постановка е имал само триминутна поява на сцената, в която е играл травестит.

Изплува и забавен детайл за първите им комуникации – есемесите, които Краси е пращал на Станислава, не са били само негово дело. Оказа се, че целият автобус с колеги е участвал в писането им, като Станислава уточни, че съобщенията са били много разнообразни и дори сексуални.

Връзката им обаче не е била винаги лесна. Станислава си припомни как е мислила, че всичко е свършено, когато той заминал за Америка, но Краси се е върнал и ѝ донесъл халка с мечешки стъпки, купувайки си и такава за себе си.

Най-тежкото им изпитание е било дългото чакане за дете. Двойката разкри, че са измолили сина си Теодор в един град в Португалия, където Богородица се е явила на три деца. Краси сподели и личен факт – самият той е бил недоносено бебе, роден в края на шестия месец. Станислава добави, че той се е отнасял към нея като към „стъклена статуетка“ и е внимавал да не я нарани.